Referendum in Svizzera, «no» alla proposta anti-immigrazione della destra: frontiere aperte ai cittadini dell'Ue (Di domenica 27 settembre 2020) Uno contro tutti: l'Unione democratica di centro, Udc, contro tutti gli altri partiti svizzeri e il governo. E alla fine, il blocco compatto delle altre forze politiche ce l'ha fatta a convincere i cittadini a votare «no» al Referendum che avrebbe abolito la libertà di circolazione tra la Svizzera e l'Unione europea. L'iniziativa «per la limitazione» dell'immigrazione, promossa dall'Udc (partito della destra sovranista elvetica), puntava a sciogliere l'accordo del 1999 siglato con le istituzioni europee. Il risultato delle prime proiezioni, che con il procedere dello scrutinio sembrerebbero confermate, è in linea con i sondaggi della vigilia: nonostante l'Udc sia ...

