Patrizia De Blanck: Esce fuori un particolare sulla Contessa che viene confermato anche all’interno della casa del GFVip (Di domenica 27 settembre 2020) La Contessa Patrizia De Blanck, continua a far parlare di sé. Già dall’inizio di questa nuova edizione del programma Grande Fratello Vip, di cui è concorrente, è stata più volte protagonista di vicende e avvenimenti esilaranti, oltre che di liti, in cui ha utilizzato vari termini molto poco signorili. La scorsa settimana durante Domenica Live, sono state rivelate alcune informazioni, che riguardano proprio la nostra Contessa preferita, che hanno lasciato totalmente allibita la conduttrice Barbara D’Urso. Le rivelazioni sono giunte da parte di Andre, figlio della defunta Marina Ripa di Meana, che ha rivelato dei dettagli molto particolari proprio su Patrizia. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it Le parole utilizzate sono state ... Leggi su virali.video (Di domenica 27 settembre 2020) LaDe, continua a far parlare di sé. Già dall’inizio di questa nuova edizione del programma Grande Fratello Vip, di cui è concorrente, è stata più volte protagonista di vicende e avvenimenti esilaranti, oltre che di liti, in cui ha utilizzato vari termini molto poco signorili. La scorsa settimana durante Domenica Live, sono state rivelate alcune informazioni, che riguardano proprio la nostrapreferita, che hanno lasciato totalmente allibita la conduttrice Barbara D’Urso. Le rivelazioni sono giunte da parte di Andre, figliodefunta Marina Ripa di Meana, che ha rivelato dei dettagli molto particolari proprio su. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it Le parole utilizzate sono state ...

zazoomblog : Patrizia De Blanck a 75 anni vive qui: una reggia riuscite a crederci? [FOTO] - #Patrizia #Blanck #reggia… - unaparolina : Quel particolare inaspettato sulla Contessa De Blanck #gfvip - sudsoundsystem : RT @nandupopusss: Il trash è peggio di qualsiasi dittatura: senza le tv di Berlusconi la P2 non sarebbe mai riuscita a far entrare nelle vo… - nandupopusss : Il trash è peggio di qualsiasi dittatura: senza le tv di Berlusconi la P2 non sarebbe mai riuscita a far entrare ne… - caffeuccio2 : RT @giornaldelweb: Ecco la cifra SHOCK chiesta da Patrizia De Blanck per il #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck Patrizia De Blanck nipote del Duce, la conferma di Edda Negri Mussolini: "È mia cugina" LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck su Gabriel Garko: “Ora sono tutti fr***i”

Gabriel Garko ha fatto coming out e in molti non hanno potuto fare a meno di notare il commento di Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck a 75 anni vive qui: una reggia, riuscite a crederci? [FOTO]

Patrizia De Blanck è attualmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Presente come opinionista in diversi programmi, la Contessa si è fatta conoscere e amare dal pubblico per il suo forte t ...

Gabriel Garko ha fatto coming out e in molti non hanno potuto fare a meno di notare il commento di Patrizia De Blanck.Patrizia De Blanck è attualmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Presente come opinionista in diversi programmi, la Contessa si è fatta conoscere e amare dal pubblico per il suo forte t ...