Live Napoli-Genoa 5-0 | Elmas completa la manita

_SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliGenoa 6-0, a segno anche #Politano per la festa azzurra! - fcin1908it : LIVE Serie A, le gare delle 18: 6-0 del Napoli con Politano. Crotone-Milan 0-2 - - fcin1908it : LIVE Serie A, le gare delle 18: 5-0 del Napoli con Elmas. Crotone-Milan 0-2 - - fanpage : #NapoliGenoa, gli azzurri fanno poker! - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliGenoa 4-0, doppietta per #Lozano! -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

54' - Di Lorenzo! Colpo di testa che sfiora la base esterna del palo. 53'- Grande conclusione di Lozano da fuori area, vola Marchetti e la mette in calcio d'angolo. 51' - Elmas! Destro in area di rigo ...GENOVA - Genoa in campo al San Paolo di Napoli contro i partenopei allenati da Gennaro Gattuso. Perin fuori causa dopo la positività al covid-19. In porta tocca a Marchetti. Anche Schone è risultato p ...