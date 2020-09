“Il mausoleo di Graziani non è apologia”. La Cassazione assolve il sindaco di Affile (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set – Fine dell’odissea per il sindaco di Affile Ercole Viri. La Cassazione ha annullato con rinvio le sentenze di condanna nei confronti di Viri e degli assessori Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, processati per apologia di fascismo per la costruzione, iniziata nel 2012, del mausoleo dedicato al «Soldato», ovvero al gerarca fascista Rodolfo Graziani. L’Anpi aveva denunciato subito il fatto con il solito contorno di clamore mediatico. La prima condanna e l’appello Il giudice di Tivoli pronunciò la prima condanna in quanto la collocazione del monumento, in uno spazio pubblico molto frequentato, contribuiva a «rendere concreto e sempre attuale il pericolo che la rievocazione costante di Graziani, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set – Fine dell’odissea per ildiErcole Viri. Laha annullato con rinvio le sentenze di condanna nei confronti di Viri e degli assessori Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, processati per apologia di fascismo per la costruzione, iniziata nel 2012, deldedicato al «Soldato», ovvero al gerarca fascista Rodolfo. L’Anpi aveva denunciato subito il fatto con il solito contorno di clamore mediatico. La prima condanna e l’appello Il giudice di Tivoli pronunciò la prima condanna in quanto la collocazione del monumento, in uno spazio pubblico molto frequentato, contribuiva a «rendere concreto e sempre attuale il pericolo che la rievocazione costante di, ...

