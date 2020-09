Franceschini, turismo tornerà più forte di prima (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - "Quando si chiuderà questa parentesi legata alla pandemia da Covid-19, il turismo in Italia tornerà più forte e impetuoso di prima". Lo dice all'ANSA il ministro per i beni e le ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - "Quando si chiuderà questa parentesi legata alla pandemia da Covid-19, ilin Italia tornerà piùe impetuoso di". Lo dice all'ANSA il ministro per i beni e le ...

Lo dice all'ANSA il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nella 41/a giornata mondiale del Turismo organizzata dall'Unwto. "Cultura e turismo saranno ...

Turismo, nasce il fondo nazionale Cdp

