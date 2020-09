Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali informazione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte punta tutto sulla scuola l’Italia riparte solo se riparte la scuola Siamo in giorni cruciali dice in queste prime settimane l’anno scolastico ripreso in modo ordinato nel rispetto delle regole Potremmo dire di un’Italia che si rialza e riprende a correre in questi giorni annuncia ancora firmato un decreto per individuare i cantieri di accelerare i relativi commissari oggi concludi acceleriamo ponte dell’autostrada del nostro futuro Un infrastruttura digitale unica in banda ultralarga capace di proiettare velocemente il paese avanti recuperando il terreno perduto coronavirus non esistono al momento le condizioni per partire negli eventi sportivi all’aperto è al chiuso ulteriori ...