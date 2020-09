Torino-Atalanta 2-4, Giampaolo: “Serve tempo e continuità, ma non sono preoccupato” (Di sabato 26 settembre 2020) “L’Atalanta in questo momento è il peggior avversario possibile per una squadra in costruzione come la nostra. Ha una consapevolezza straordinaria mentre noi dobbiamo trovare l’autostima”. Queste le dichiarazioni di Marco Giampaolo nel post partita di Torino-Atalanta 2-4. Non è bastata ai granata una doppietta di Belotti: “Ci sono tante cose da mettere a posto giorno dopo giorno – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo perfezionare il lavoro difensivo. Bisogna lavorare molto soprattutto con un gruppo di giocatori abituato a giocare con cinque difensori. Serve tempo e continuità. Ma non sono preoccupato”. Poi sul mercato: “Non cambieremo modo di giocare. sono venuto qui ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “L’in questo momento è il peggior avversario possibile per una squadra in costruzione come la nostra. Ha una consapevolezza straordinaria mentre noi dobbiamo trovare l’autostima”. Queste le dichiarazioni di Marconel post partita di2-4. Non è bastata ai granata una doppietta di Belotti: “Citante cose da mettere a posto giorno dopo giorno – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo perfezionare il lavoro difensivo. Bisogna lavorare molto soprattutto con un gruppo di giocatori abituato a giocare con cinque difensori. Servee continuità. Ma nonpreoccupato”. Poi sul mercato: “Non cambieremo modo di giocare.venuto qui ...

