(Di sabato 26 settembre 2020) Thiago Silva dal Psg al Chelsea, anche se da svincolato. Antonioda Londra a Parigi. Potrebbe essere questo il curioso caso di mercato che potrebbe realizzarsi nelle prossime ore. Il difensore tedesco dei blues piace ai francesi e soprattutto al dsche potrebbe sferrare l'assalto decisivo molto presto.verso il Psgcaption id="attachment 493259" align="alignnone" width="712"(Getty Images)/captionSecondo le informazioni che arrivano dall'Inghilterra, ci sarebbe stato un sondaggio del Paris Saint-Germain per Antonio. Il club francese è alla ricerca di un difensore dopo aver perso Thiago Silva, andato proprio al Chelsea, attuale club del tedesco. Come riporta il Telegraph, l'ex giocatore anche della Roma è un profilo che piace non poco al ds ...

ItaSportPress : Psg, Leonardo all'assalto di Rudiger per la difesa - - giaestrismo : @Andre_Dalma Se succede mi compro la maglia del PSG con scritto Leonardo - Media7Officiel : Mercato | Mercato – PSG : Leonardo persiste et signe pour Bakayoko ! - athalfuns95 : @Maicuntent1986 Considerando che Leonardo fa mercato leggendo chi vuole prendere il Milan dal sito di Di Marzio dir… - Drek_1869 : RT @le10sport: Mercato - PSG : Leonardo active un plan B inattendu ! -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Leonardo

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il Paris Saint-Germain è in cerca di un rinforzo per la difesa: per questo - come riporta il Telegraph - Leonardo, dg del club francese - ha sondato il terreno con il Chelsea p ...(ANSA) – ROMA, 26 SET – Il Paris Saint-Germain è in cerca di un rinforzo per la difesa: per questo – come riporta il Telegraph – Leonardo, dg del ...