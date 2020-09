GF Vip | Tommaso Zorzi | Oppini e Gregoraci fanno ironia sul coming out di Garko | web in rivolta VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 26 settembre 2020) Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip, ilout di Gabrielha commosso tutti. Dopo l’emozionante appuntamento,, forse per stemperare la tensione, si è messo ad imitare Barbara d’Urso, facendo uno scivolone che non è passato inosservato all’attento popolo social. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.