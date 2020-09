Gabriel Garko racconterà la verità sul ‘segreto di pulcinella’ a Verissimo il 3 ottobre (il “programma più consono” a cui si riferiva Signorini) (Di sabato 26 settembre 2020) Il “segreto di Pulcinella” di Gabriel Garko è stato svelato ma solo a metà. Al Grande Fratello Vip l’attore era entrato per un confronto con la ex fidanzata Adua Del Vesco e ne è uscito un “uomo diverso”, rivelando ciò che nell’ambiente si sussurrava da anni. Ma se coming out è stato, lo è stato solo in parte e abbastanza criptico, perché l’attore ha deciso di farlo scandendo bene con i suoi tempi. “Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene…Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica”, ha spiegato un Garko mai visto, leggendo una lettera per l’attrice. “Tanti lo chiamano “il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Il “segreto di Pulcinella” diè stato svelato ma solo a metà. Al Grande Fratello Vip l’attore era entrato per un confronto con la ex fidanzata Adua Del Vesco e ne è uscito un “uomo diverso”, rivelando ciò che nell’ambiente si sussurrava da anni. Ma se coming out è stato, lo è stato solo in parte e abbastanza criptico, perché l’attore ha deciso di farlo scandendo bene con i suoi tempi. “Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene…Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica”, ha spiegato unmai visto, leggendo una lettera per l’attrice. “Tanti lo chiamano “il ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - __kdms__ : RT @Una_Gioia_Mai: E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pi… - pessimistgirl99 : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… -