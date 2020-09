FORMAZIONI Sampdoria Benevento | le scelte degli allenatori

(Di sabato 26 settembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.All: Ranieri.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.All: F.Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Sampdoria Benevento Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Benevento, match valido ...