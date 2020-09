Finale Venezia-Schio in tv: data, orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 26 settembre 2020) L’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio sono le finaliste dell’edizione 2020 della Supercoppa di Serie A1 femminile, essendosi dimostrate superiori a Lucca e Ragusa in semiFinale. Le due compagini si scontreranno domenica 27 settembre, alle ore 18.30: diretta televisiva non disponibile, ma live streaming proposto gratuitamente dal portale LBF Tv. In alternativa, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sull’andamento dello scontro. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) L’Umana Reyere la Famila Wubersono le finaliste dell’edizionedelladi Serie A1 femminile, essendosi dimostrate superiori a Lucca e Ragusa in semi. Le due compagini si scontreranno domenica 27 settembre, alle ore 18.30:televisiva non disponibile, ma liveproposto gratuitamente dal portale LBF Tv. In alternativa, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sull’andamento dello scontro.

