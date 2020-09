Coronavirus, lieve calo dei nuovi contagi (oggi 1.869), e 17 i decessi. Salgono le terapie intensive (Di sabato 26 settembre 2020) Con circa un centinaio di nuovi contagi in meno rispetto a ieri, oggi la situazione generale presentata dalla Protezione civile circa l’incidenza del Coronavirus nel Paese, è tutto sommato stabile. Intendiamoci, 1.869 in 24 ore non sono certo pochi, ma essendo meno di ieri va bene. Premesso che anche oggi nessuna regione presenta zero nuovi contagi, attualmente è la Campania a registrarne il numero maggiore (274), seguita dalla Lombardia (256), e dal Lazio (219). Sul fronte delle vittime invece il ministero della Salute indica che nelle ultime 24 sono state 17, per un totale di 35.818 decessi registrati dall’inizio dell’emergenza. Per quel che riguarda invece i positivi, attualmente nel Paese, attualmente (+ 875 da ieri), ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 settembre 2020) Con circa un centinaio diin meno rispetto a ieri,la situazione generale presentata dalla Protezione civile circa l’incidenza delnel Paese, è tutto sommato stabile. Intendiamoci, 1.869 in 24 ore non sono certo pochi, ma essendo meno di ieri va bene. Premesso che anchenessuna regione presenta zero, attualmente è la Campania a registrarne il numero maggiore (274), seguita dalla Lombardia (256), e dal Lazio (219). Sul fronte delle vittime invece il ministero della Salute indica che nelle ultime 24 sono state 17, per un totale di 35.818registrati dall’inizio dell’emergenza. Per quel che riguarda invece i positivi, attualmente nel Paese, attualmente (+ 875 da ieri), ...

repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 26 settembre, numeri in lieve calo: 1.869 casi, 17 morti e 977 guariti [a… - Tg3web : Coronavirus, contagi in lieve calo ma 3000 tamponi in meno. 17 vittime. Nessuna regione senza nuovi casi. Dal comit… - italiaserait : Coronavirus, lieve calo dei nuovi contagi (oggi 1.869), e 17 i decessi. Salgono le terapie intensive - Alessan27057260 : RT @EmilioBerettaF1: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 26 settembre, numeri in lieve calo: 1.869 casi, 17 morti … - EmilioBerettaF1 : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 26 settembre, numeri in lieve calo: 1.869 casi, 17 morti …… -