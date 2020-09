Con Flowe volontari per liberare 60 luoghi dalla plastica (Di sabato 26 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Flowe, società benefit del gruppo bancario Mediolanum a sostegno dell'ambiente e che mira ad educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilità economica, ha deciso di supportare la “Settimana del Pianeta”, iniziativa online avviata il 21 settembre e ideata dal canale theShow, che conta oltre 3 milioni di iscritti solo su YouTube. Domani, a conclusione della settimana di sensibilizzazione, Flowe sosterrà, assieme alla onlus Plastic free, una giornata dedicata alla raccolta della plastica. I volontari dell'associazione, i dipendenti e gli amici di Flowe e tante persone sensibili ai temi ambientali, si daranno appuntamento in oltre 60 luoghi, tra le strade e le spiagge italiane maggiormente inquinate, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –, società benefit del gruppo bancario Mediolanum a sostegno dell'ambiente e che mira ad educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilità economica, ha deciso di supportare la “Settimana del Pianeta”, iniziativa online avviata il 21 settembre e ideata dal canale theShow, che conta oltre 3 milioni di iscritti solo su YouTube. Domani, a conclusione della settimana di sensibilizzazione,sosterrà, assieme alla onlus Plastic free, una giornata dedicata alla raccolta della. Idell'associazione, i dipendenti e gli amici die tante persone sensibili ai temi ambientali, si daranno appuntamento in oltre 60, tra le strade e le spiagge italiane maggiormente inquinate, per ...

CorriereCitta : Con Flowe volontari per liberare 60 luoghi dalla plastica - OscardiMontigny : Questo #weekend con #Flowe siamo sulle spiagge italiane, per ripulirle dalla #plastica e dai rifiuti. Per unirti a… - OscardiMontigny : RT @IKN_Italy: @OscardiMontigny Chief Innovation, Sustainability & Value Stategy Officer presso @BancaMediolanum e Presidente di #Flowe a #… - IKN_Italy : @OscardiMontigny Chief Innovation, Sustainability & Value Stategy Officer presso @BancaMediolanum e Presidente di… - forumbanca : RT @OscardiMontigny: Oggi al @forumbanca #2020 per parlare del meraviglioso percorso che abbiamo iniziato con #Flowe e degli ottimi risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Flowe Con Flowe volontari per liberare 60 luoghi dalla plastica Il Tempo Con Flowe volontari per liberare 60 luoghi dalla plastica

MILANO (ITALPRESS) - Flowe, societá benefit del gruppo bancario Mediolanum a sostegno dell'ambiente e che mira ad educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilitá economica, ha deciso ...

Plastic Free, raccoglieremo in un giorno 100 mila kg di plastica in ...

L’associazione, che ha già raccolto 100 mila chilogrammi di plastica, il 27 settembre organizza oltre 60 appuntamenti in contemporanea in collaborazione con Flowe Rimuovere dall’ambiente, in un solo g ...

MILANO (ITALPRESS) - Flowe, societá benefit del gruppo bancario Mediolanum a sostegno dell'ambiente e che mira ad educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilitá economica, ha deciso ...L’associazione, che ha già raccolto 100 mila chilogrammi di plastica, il 27 settembre organizza oltre 60 appuntamenti in contemporanea in collaborazione con Flowe Rimuovere dall’ambiente, in un solo g ...