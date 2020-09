Catania, Raffaele: “Siamo in difficoltà ma con la Paganese dobbiamo vincere. Mercato? Mi servono 4 calciatori” (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha parlato in sala stampa alla vigilia del match con la Paganese. "La partita di Coppa Italia con il Notaresco è stata importante per mettere minuti nelle gambe anche se non è andata bene sotto tanti aspetti. Mi è piaciuto come ci siamo espressi nei primi 50' ma ha inciso anche il campo allentato nelle nostre difficoltà nella ripresa. In questo momento dobbiamo cercare di vincere anche se l'inizio del campionato sarà difficilissimo visto che manca l'amalgama ma credo manchi anche ad altre squadre e alla Paganese visto che il Mercato è scaglionato. Bisogna non crearci un alibi su questo. Di calcioMercato non parlo anche se mi aspetto 4 calciatori per i reparti dove siamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico delPeppeha parlato in sala stampa alla vigilia del match con la. "La partita di Coppa Italia con il Notaresco è stata importante per mettere minuti nelle gambe anche se non è andata bene sotto tanti aspetti. Mi è piaciuto come ci siamo espressi nei primi 50' ma ha inciso anche il campo allentato nelle nostre difficoltà nella ripresa. In questo momentocercare dianche se l'inizio del campionato sarà difficilissimo visto che manca l'amalgama ma credo manchi anche ad altre squadre e allavisto che ilè scaglionato. Bisogna non crearci un alibi su questo. Di calcionon parlo anche se mi aspetto 4 calciatori per i reparti dove siamo ...

Focus sul prossimo avversario: la Paganese

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Catania di Beppe Raffaele si prepara all’esordio in campionato, in programma domenica 27 settembre, calcio d’inizio alle 15, allo stadio "Angelo Massim ...

Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Catania di Beppe Raffaele si prepara all'esordio in campionato, in programma domenica 27 settembre, calcio d'inizio alle 15, allo stadio "Angelo Massim ...