X Factor 2020 | i Melancholia incantano lo studio e la giuria chiede il bis video

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo averci fatto fare il tour della nuova location, rivista a causa della pandemia di Coronavirus, Alessandro Cattelan ci presenta dei nuovi concorrenti durante la seconda puntata di Audizioni della nuova stagione di X. Stiamo parlando dei Malencholia. Si tratta di un gruppo composto da un chitarrista, un tastierista e una cantante. La band ha varie influenze musicali. Si passa, per esempio, dal rock anni ’80 all’elettronica pura, passando per il rap. Una contaminazione di generi che lacomposta da Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli ha decisamente apprezzato. La loro performance, infatti, si apre con il pezzo originale intitolato Léon. La giovane cantante stupisce subito tutto per la sua forza espressiva oltre che a quella vocale e a confermarlo è la stessa Emma quando dice: Il ...

Seconda serata di Audition per X Factor 2020: davanti al tavolo dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika e ad Alessandro Cattelan continuano ad arrivare artisti desiderosi di farsi sentire ...Genova - Storie che parlano attraverso la musica. E viceversa. Non a caso, infatti, si ascoltano più inediti e meno cover. Mai come in questa edizione, sul palco di X Factor gli aspiranti concorrenti ...