Nuovo Royal Baby in arrivo in casa Windsor (Di venerdì 25 settembre 2020) Non è il quarto figlio di Kate e William e neppure il secondo di Harry e Meghan, ma un altro bebè è in arrivo per allietare la casata dei Windsor. Ad attendere un bambino è la cugina dei due rampolli reali Eugenie in dolce attesa insieme al marito Jack Brooksbank. Ad annunciare la gravidanza della principessa è stata la Royal Family attraverso un tweet di Buckingham Palace. Il lieto evento è previsto per inizio 2021. Eugenie è figlia del principe Andrea, duca di York – terzogenito di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo – e di Sarah Ferguson, nonché sorella di Beatrice, che di recente ha sposato l'immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased ...

