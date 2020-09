Messi saluta Saurez: «Meritavi di essere trattato in un altro modo, ma ormai non mi sorprendo più» (Di venerdì 25 settembre 2020) Lionel Messi ha salutato Luis Suarez con un post su Instagram mandando frecciate al Barcellona. Le sue parole Lionel Messi ha dedicato un lungo post su Instagram al suo amico Luis Suarez che è passato all’Atletico Madrid dopo che il Barcellona l’ha messo alla porta. Le sue parole. «Mi stavo già abituando all’idea che te ne fossi andato ma oggi quando sono entrato nello spogliatoio, la cartella è caduta per davvero. Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori. Ci mancheranno tantissimo. Sono stati tanti anni, tanti compagni, pranzi, cene … Tante cose che non si dimenticheranno mai, ogni giorno insieme. Sarà strano vederti con un’altra maglia e molto di più affrontarti. Meritavi di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Lionelhato Luis Suarez con un post su Instagram mandando frecciate al Barcellona. Le sue parole Lionelha dedicato un lungo post su Instagram al suo amico Luis Suarez che è passato all’Atletico Madrid dopo che il Barcellona l’ha messo alla porta. Le sue parole. «Mi stavo già abituando all’idea che te ne fossi andato ma oggi quando sono entrato nello spogliatoio, la cartella è caduta per davvero. Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori. Ci mancheranno tantissimo. Sono stati tanti anni, tanti compagni, pranzi, cene … Tante cose che non si dimenticheranno mai, ogni giorno insieme. Sarà strano vederti con un’altra maglia e molto di più affrontarti.di ...

