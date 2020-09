Juventus, grana lista UEFA: Pirlo deve tagliarne tre (Di venerdì 25 settembre 2020) Non solo il calciomercato a costringere la Juventus a fare delle scelte legate ad alcuni degli esuberi. Adesso, infatti, di mezzo si sarebbe messa anche la lista UEFA in vista della prossima Champions League. Nella mente della dirigenza, diversi profili potrebbero salutare per fare spazio ad altri campioni per permettere ad Andrea Pirlo di avere a propria disposizione un organico competitivo ma soprattutto adatto alle sue pretese tattiche. Per questo, negli ultimi giorni, i vertici bianconeri starebbero pensando a dei tagli per favorire nuovi affari in entrata, in modo da dare respiro alle casse del club e rimpiazzare le uscite con colpi freschi. Al di là delle ragioni economiche e tecniche, però, adesso spunta anche un’esigenza dal punto di vista della burocrazia: Pirlo ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Non solo il calciomercato a costringere laa fare delle scelte legate ad alcuni degli esuberi. Adesso, infatti, di mezzo si sarebbe messa anche lain vista della prossima Champions League. Nella mente della dirigenza, diversi profili potrebbero salutare per fare spazio ad altri campioni per permettere ad Andreadi avere a propria disposizione un organico competitivo ma soprattutto adatto alle sue pretese tattiche. Per questo, negli ultimi giorni, i vertici bianconeri starebbero pensando a dei tagli per favorire nuovi affari in entrata, in modo da dare respiro alle casse del club e rimpiazzare le uscite con colpi freschi. Al di là delle ragioni economiche e tecniche, però, adesso spunta anche un’esigenza dal punto di vista della burocrazia:...

