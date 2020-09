GTA 3 torna a vivere su... Nintendo Switch!

Leggi su eurogamer

La community di Switch è riuscita a far girare GTA 3 sulla console ibrida di.GTA 3 non è stato ufficialmente pubblicato suSwitch, ma i fan del titolo lo hanno essenzialmente trasferito da PC. Il porting è basato su "GTA 3 re3".Usando questa versione come base, il modder Graber è riuscito a rendere GTA 3 giocabile sull'hardware di Switch, anche se non senza alcuni sacrifici. Il gioco gira a 1080p e 30fps e 720p e 30fps, ma il porting ha un'opzione per framerate sbloccati. Ciò, tuttavia, può introdurre glitch e problemi di fisica, che è ciò che di solito accade quando si eseguono vecchi giochi a framerate per cui non sono progettati.