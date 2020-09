Due lauree in due mesi con media del 30 e lode: Giulio, studente di Pisa, eccellenza italiana (Di venerdì 25 settembre 2020) Due lauree in due mesi. Giulio Deangeli, atestino di 25 anni, studente dell’Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, conquista un altro record, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia del 20 luglio scorso e le 5 borse di studio per il dottorato a Cambridge ottenute nel primo semestre di quest’anno.Deangeli ha discusso mercoledì 23 settembre la sua tesi di laurea in Biotecnologie, ottenendo il massimo dei voti cum laude e concludendo un percorso di studi impeccabile, che lo ha visto presentarsi davanti alla commissione con una media del 30 e lode. “Mi sembra di vivere un sogno”, ha commentato il giovane a UnipiNews, il portale di informazione dell’Università di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Duein dueDeangeli, atestino di 25 anni,dell’Università die allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, conquista un altro record, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia del 20 luglio scorso e le 5 borse di studio per il dottorato a Cambridge ottenute nel primo semestre di quest’anno.Deangeli ha discusso mercoledì 23 settembre la sua tesi di laurea in Biotecnologie, ottenendo il massimo dei voti cum laude e concludendo un percorso di studi impeccabile, che lo ha visto presentarsi davanti alla commissione con unadel 30 e. “Mi sembra di vivere un sogno”, ha commentato il giovane a UnipiNews, il portale di informazione dell’Università di ...

