Di cosa ha bisogno il nostro sistema immunitario (Di venerdì 25 settembre 2020) Si parla sempre di come potenziare il sistema immunitario e molti integratori vengono identificati come «immunobooster», ma è proprio su questo che bisogna fare chiarezza perché in termini scientifici l’eccessiva stimolazione delle difese è un processo tutt’altro che salutare. «Dobbiamo supportare la normale funzione del sistema immunitario, ma non iper stimolarlo perché si tratta di una reazione tutt’altro che benefica. Le malattie autoimmuni, ad esempio, sono causate proprio da una eccessiva risposta immunitaria, e la stessa sindrome respiratoria acuta indotta dal Covid-19 è associata a una eccessiva attività del sistema immunitario indotta dall’attivazione delle citochine infiammatorie», afferma il dottor Giovanni Scapagnini, professore Ordinario di Nutrizione Clinica presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Molise, Professore Associato del Rockefeller Neurosciences Institute e vice presidente della Società Italiana di Nutraceutica. «Il nostro sistema immunitario è molto complesso e non funziona mai in modo passivo, dobbiamo supportarlo affinché si attivi quando serve e si spenga dopo la risoluzione del danno». Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Si parla sempre di come potenziare il sistema immunitario e molti integratori vengono identificati come «immunobooster», ma è proprio su questo che bisogna fare chiarezza perché in termini scientifici l’eccessiva stimolazione delle difese è un processo tutt’altro che salutare. «Dobbiamo supportare la normale funzione del sistema immunitario, ma non iper stimolarlo perché si tratta di una reazione tutt’altro che benefica. Le malattie autoimmuni, ad esempio, sono causate proprio da una eccessiva risposta immunitaria, e la stessa sindrome respiratoria acuta indotta dal Covid-19 è associata a una eccessiva attività del sistema immunitario indotta dall’attivazione delle citochine infiammatorie», afferma il dottor Giovanni Scapagnini, professore Ordinario di Nutrizione Clinica presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Molise, Professore Associato del Rockefeller Neurosciences Institute e vice presidente della Società Italiana di Nutraceutica. «Il nostro sistema immunitario è molto complesso e non funziona mai in modo passivo, dobbiamo supportarlo affinché si attivi quando serve e si spenga dopo la risoluzione del danno».

stanzaselvaggia : Vi risparmierò la morale sul “non si ride delle tragedie in corso”, ma una cosa sul film di Vanzina e il lockdown p… - D1MENTICA : RT @onloueangel: ?? ciao a tutti ??mi pesa tantissimo scriverlo qui ma la mia famiglia ha bisogno di soldi e dato che l'unica cosa a cui poss… - hmymoonlight : RT @onloueangel: ?? ciao a tutti ??mi pesa tantissimo scriverlo qui ma la mia famiglia ha bisogno di soldi e dato che l'unica cosa a cui poss… - cornelliattilio : RT @FnpCisl: ??Il #bonus sociale è uno sconto sulla bolletta di #luce, #gas e #acqua per le famiglie numerose o in condizione di disagio eco… - 23calaverass : RT @Gapelover: ?? @lasirena69_ convince suo marito @MickBluexxx a fare una cosa a tre con la sua miglior amica @imawful69_! Questa bellissi… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa bisogno Cosa serve per cucinare a microonde? elledecor.com Di cosa ha bisogno il nostro sistema immunitario

L'immunonutrizione non ha solo una funzione preventiva, mette l'organismo nelle condizioni di gestire meglio eventuali infezioni virali. Il ruolo degli integratori e dei nutrienti fondamentali Si parl ...

Mafia: Definitive Edition

Hangar 13 non ha avuto vita facile negli ultimi due anni. Sì, Mafia III ha comunque venduto milioni di copie, ma non ha ricevuto il plauso della critica che lo studio sperava e, soprattutto, aveva bis ...

L'immunonutrizione non ha solo una funzione preventiva, mette l'organismo nelle condizioni di gestire meglio eventuali infezioni virali. Il ruolo degli integratori e dei nutrienti fondamentali Si parl ...Hangar 13 non ha avuto vita facile negli ultimi due anni. Sì, Mafia III ha comunque venduto milioni di copie, ma non ha ricevuto il plauso della critica che lo studio sperava e, soprattutto, aveva bis ...