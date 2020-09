Coronavirus, De Luca minaccia lockdown: “Situazione grave. Chiudo tutto” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi ci sono 253 contagi in Campania. La situazione è grave, seria. Se crescono i contagi, Chiudo tutto. L’alternativa alla convivenza col virus è chiudere progressivamente attività economiche, locali, bar e locali di ritrovo”. E’ quanto ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la sua consueta diretta del venerdì. Il Presidente della … L'articolo Coronavirus, De Luca minaccia lockdown: “Situazione grave. Chiudo tutto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi ci sono 253 contagi in Campania. La situazione &e, seria. Se crescono i contagi,tutto. L’alternativa alla convivenza col virus &e; chiudere progressivamente attivit&a; economiche, locali, bar e locali di ritrovo”. E’ quanto ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo Dedurante la sua consueta diretta del venerd&i;. Il Presidente della … L'articolo, De: “Situazionetutto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

