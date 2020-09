Caso Suarez | la procura ferma indagine dopo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Indagini preliminari sospese fino a data da destinarsi. Per evitare violazioni del segreto sulla vicenda dell'esame di italiano del calciatore Luis. E per scansare le folle di giornalisti ...

Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - pisto_gol : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: 'Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - gianpiero82 : RT @christianrocca: Questa mattina, unico giornale italiano, Linkiesta con l’avvocato @cintrieri spiegava i problemi gravi dell’inchiesta d… - AleSalvi12 : RT @Miti_Vigliero: Il caso Suarez diventa il caso Cantone Troppe violazioni del segreto istruttorio, il procuratore capo di Perugia ferma l… -

Il caso dell'esame farsa di Luis Suarez continua a far discutere e a regalare nuovi colpi di scena. L'ultimo, in ordine di tempo, è arrivato nelle scorse ore quando la Procura di Perugia ha deciso di ..."Ovviamente" ha risposto Chiappero ringraziando poi i magistrati per averli convocati in tempi molto brevi e consentito loro di fornire la propria versione dei fatti. L'avvocato Luigi Chiappero, stori ...