Cantare "Bella Ciao" a scuola con l'inno di Mameli: la grottesca proposta del Pd arriva alla Camera (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Pd vuole portare Bella Ciao nei programmi delle scuole a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. L'idea come ricorda il Giornale non è nuova e risale alla scorsa primavera. Quando l'Italia era piegata in due dal coronavirus lo scorso 30 aprile un gruppo di parlamentari dem ha presentato a Montecitorio una proposta di legge per inserire nei programmi scolastici lo studio della canzone dei partigiani. L'obiettivo è semplice far riconoscere ufficialmente della canzone simbolo della lotta partigiana come canto ufficiale dello Stato italiano. Tra i firmatari della proposta ci sono Piero Fassino, Michele Anzaldi, Stefania Pezzopane, Patrizia Prestipino e Gian Mario Fragomeli.

