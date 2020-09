Antitrust, istruttoria su 4 compagnie per voli cancellati (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, dopo avvii analoghi nei confronti di Alitalia e Volotea dello scorso luglio ed in base ad un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori.Oggetto dei procedimenti è “la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi”. In particolare “adducendo come motivo della cancellazione l'emergenza per la pandemia”, BluePanorama, Easyjet, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti delleaeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, dopo avvii analoghi nei confronti di Alitalia e Volotea dello scorso luglio ed in base ad un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori.Oggetto dei procedimenti è “la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguitodalle quattroa causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi”. In particolare “adducendo come motivo della cancellazione l'emergenza per la pandemia”, BluePanorama, Easyjet, ...

