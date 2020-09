Al via scuola Rutelli per amministratori pubblici (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Ha preso il via stamattina, nell’Aula magna della Facolta’ di Architettura dell’Universita’ La Sapienza di Roma, a Valle Giulia, la scuola di servizio civico voluta, fondata, promossa e ora presieduta da Francesco Rutelli con l’obiettivo di formare amministratori pubblici competenti per la Capitale e non solo: 60 studenti selezionati, in maggioranza donne e con eta’ media di 30 anni, e 130 professori di primo livello tra personalita’ accademiche, dell’impresa e della pubblica amministrazione, si sono ritrovati oggi per la prima volta in presenza in occasione dell’apertura dei corsi. A salutare i ragazzi, oltre all’ex sindaco di Roma, anche tra gli altri Alessandro Mariani, rettore della Iul e Claudio Rosi, segretario generale della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Ha preso il via stamattina, nell’Aula magna della Facolta’ di Architettura dell’Universita’ La Sapienza di Roma, a Valle Giulia, ladi servizio civico voluta, fondata, promossa e ora presieduta da Francescocon l’obiettivo di formarecompetenti per la Capitale e non solo: 60 studenti selezionati, in maggioranza donne e con eta’ media di 30 anni, e 130 professori di primo livello tra personalita’ accademiche, dell’impresa e della pubblica amministrazione, si sono ritrovati oggi per la prima volta in presenza in occasione dell’apertura dei corsi. A salutare i ragazzi, oltre all’ex sindaco di Roma, anche tra gli altri Alessandro Mariani, rettore della Iul e Claudio Rosi, segretario generale della ...

FatimaCurzio : RT @corzunino: 'Io vuole imparare italiano bene'. Bufera sul manuale di seconda elementare: 'E' razzista' - movie_digger : Amazon ha dato il via libera alla serie spin-off di #TheBoys che tanto ci sta piacendo. La storia si sposta su una… - MProfessionisti : Pronto il concorso straordinario per assumere 32 mila precari della scuola - repubblica : RT @corzunino: 'Io vuole imparare italiano bene'. Bufera sul manuale di seconda elementare: 'E' razzista' - 79_Alessio : RT @Luce_Roma: Via S. Bastelica uscita scuola @RiprendRoma @Fajelamulta @SULPLROMA @Antincivili @vegancycle @paolodeluca72 @romamobilita @m… -

Ultime Notizie dalla rete : via scuola La protesta della scuola scende in strada: "Azzolina si dimetta". Il corteo si muove TorinOggi.it Il certificato medico per rientrare a scuola dopo una malattia? "E' necessario se i sintomi rimandano al Covid"

alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici". Certificato medico necessario se i sintomi rimandano al Covid-19. In via generale la certificazione è necessaria ogni qual ...

Basta mamme sexy in cucina e papà al lavoro nei libri di scuola: ecco la proposta di legge

E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell ... i correttori di bozza, e così via. Per un libro delle elementari l'autore può essere uno, così come il correttore di bozze, che ...

alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici". Certificato medico necessario se i sintomi rimandano al Covid-19. In via generale la certificazione è necessaria ogni qual ...E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell ... i correttori di bozza, e così via. Per un libro delle elementari l'autore può essere uno, così come il correttore di bozze, che ...