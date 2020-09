A Briatore non è passata la voglia di scherzare sul Coronavirus (Di venerdì 25 settembre 2020) Flavio Briatore una volta superato il Coronavirus non ha intenzione di mettere di provocare. Parlando delle nuove restrizioni in Gran Bretagna in un video su Instagram ha detto: “In Inghilterra stanno cancellando tutti gli eventi. Credo che vogliano spostare anche il Natale: sarà a febbraio” Il messaggio è stato considerato arrogante da parecchie persone che hanno risposto critcando il manager: “Tristezza assoluta!Briatore è stato fortunato,non si deve permettersi sminuire il virus, né di fare campagne negazioniste. Rispetto, è una parola a lui sconosciuta! Vergognati!”, e anche “A soli 10 giorni dall’inizio della scuola, i contagi sono risaliti, è così pure i decessi. Speriamo di non doverlo fare in Italia il lokdown a Natale. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Flaviouna volta superato ilnon ha intenzione di mettere di provocare. Parlando delle nuove restrizioni in Gran Bretagna in un video su Instagram ha detto: “In Inghilterra stanno cancellando tutti gli eventi. Credo cheno spostare anche il Natale: sarà a febbraio” Il messaggio è stato considerato arrogante da parecchie persone che hanno risposto critcando il manager: “Tristezza assoluta!è stato fortunato,non si deve permettersi sminuire il virus, né di fare campagne negazioniste. Rispetto, è una parola a lui sconosciuta! Vergognati!”, e anche “A soli 10 giorni dall’inizio della scuola, i contagi sono risaliti, è così pure i decessi. Speriamo di non doverlo fare in Italia il lokdown a Natale. ...

mante : Briatore è uno di quelli che osserva il mondo attraverso la propria cultura. Non è strano che il panorama che ne esce sia disastroso. - ugualeuguale : @mariobianchi18 Scusa ma io non lo chiamo fasciamo. Briatore é un idiota. - Filippo25629326 : @robertacollu191 @LeoBanchi @repubblica Applaudi uno che ha scritto un tw su #Briatore dicendo di non scrivere su B… - Gennyboys : Ma #Briatore non è ancora crepato???????? - ManuFilippone95 : RT @DolceStilMilan: «Poscia ch’il virus scelse l’ospite peggiore ci trovammo sotto le ali di Colombo a volar senza benzina nel motore. Venn… -