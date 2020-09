Zack Snyder's Justice League: le riprese aggiuntive a ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) Le stara Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Ray Fisher faranno ritorno sul set per le riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, che si terranno a ottobre. Caso unico al mondo, il cast Justice League fa ritorno sul set per una serie di riprese aggiuntive a tree anni di distanza dall'uscita in sala. Zack Snyder fa le cose in grande e per il suo Zack Snyder's Justice League a ottobre riunirà il team di interpreti per girare le scene mancanti. Hollywood Reporter ha anticipato che Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot e Ray Fisher parteciperanno ai reshots che dureranno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020) Le stara Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Ray Fisher faranno ritorno sul set per ledi's, che si terranno a. Caso unico al mondo, il castfa ritorno sul set per una serie dia tree anni di distanza dall'uscita in sala.fa le cose in grande e per il suo'sriunirà il team di interpreti per girare le scene mancanti. Hollywood Reporter ha anticipato che Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot e Ray Fisher parteciperanno ai reshots che dureranno ...

