Un positivo al ministero dello Sviluppo: evacuati tutti i dipendenti (Di giovedì 24 settembre 2020) Martina Piumatti È scattata l'evacuazione della sede del Mise per un caso di coronavirus. Cresce l'ipotesi dello stato di emergenza fino 31 dicembre Il coronavirus ha colpito anche il Mise. Alla sede del ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto riportatto da Adnkronos, è in corso l'evacuazione dell'intero edificio di via Molise. La decisione riguarda l'intero corpo personale di tutti gli uffici operativi del Mise. L'evacuazione è la conseguenza di un caso di positività al Sars-Cov2 registrato tra i dipendenti del ministero. Il personale del Mise, si apprende da fonti qualificate, dovrebbe rientrare al lavoro lunedì prossimo. In un primo momento, si pensava che l'evacuazione potesse far saltare la riunione, ...

