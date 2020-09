Scuola e Covid, contestati i sintomi per i quali si dovrebbe restare a casa (Di giovedì 24 settembre 2020) Scuola- Fonte: pixabaySecondo le attuali normative, i bambini con lievi sintomi non possono recarsi a Scuola, andando incontro a lunghi e frequenti periodi di assenza. Alcuni genitori e docenti del Piemonte hanno contestato la lista di sintomi ascrivibili al Covid in età pediatrica prevista dal protocollo vigente nella Regione. Questo per evitare che un bambino con un semplice raffreddore non causato dal Coronavirus attraversi un lungo percorso per la riammissione a Scuola, a partire dal tampone. Il disappunto dei genitori piemontesi Genitori e docenti del gruppo “Priorità alla Scuola“ del Piemonte chiedono al presidente Alberto Cirio, la Giunta e l’intero Consiglio regionale di intervenire sulla gestione dei malesseri che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)- Fonte: pixabaySecondo le attuali normative, i bambini con lievinon possono recarsi a, andando incontro a lunghi e frequenti periodi di assenza. Alcuni genitori e docenti del Piemonte hanno contestato la lista diascrivibili alin età pediatrica prevista dal protocollo vigente nella Regione. Questo per evitare che un bambino con un semplice raffreddore non causato dal Coronavirus attraversi un lungo percorso per la riammissione a, a partire dal tampone. Il disappunto dei genitori piemontesi Genitori e docenti del gruppo “Priorità alla“ del Piemonte chiedono al presidente Alberto Cirio, la Giunta e l’intero Consiglio regionale di intervenire sulla gestione dei malesseri che ...

Secondo i genitori e docenti del gruppo “Priorità alla Scuola“, basterebbe una semplice dichiarazione della famiglia a giustificare l’assenza per “Motivi di salute non sospetti per Covid 19“. La ...

Scuola Donato: in classe senza banchi. Protestano i genitori

Alla scuola di Paradiso i banchi monoposto erano attesi il 18 settembre. Invece non c'è stata alcuna consegna. In aula ci sono solo le sedie.... Una ripartenza surreale. C’è chi simbolicamente sta svo ...

Secondo i genitori e docenti del gruppo "Priorità alla Scuola", basterebbe una semplice dichiarazione della famiglia a giustificare l'assenza per "Motivi di salute non sospetti per Covid 19". La ...Alla scuola di Paradiso i banchi monoposto erano attesi il 18 settembre. Invece non c'è stata alcuna consegna. In aula ci sono solo le sedie.... Una ripartenza surreale. C'è chi simbolicamente sta svo ...