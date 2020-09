Samsung Galaxy S20 Fe | lo smartphone “voluto dai fan”

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Foto:)Ufficiale anche in Italia il colorato e imponenteS20 Fe che si presenta con le sfumature verde acqua, lavanda, blu, giallo, bianco e rosso. Questa Fan Edition, che secondo i prodottori racchiude tutte le funzionalità preferite dagli utenti, si differenzia dal modello standard S20 per alcuni dettagli hardware e per il design, che punta su un abbondante display con diagonale da 6,5 pollici (una misura a metà strada tra i 6,2″ di S20 e i 6,7″ di S20+). Il pannello protetto da vetro Gorilla Glass 3 raggiunge la risoluzione fhd+ con una frequenza di aggiornamento da 120Hz e monta la fotocamera anteriore da 32 megapixel all’interno del foro centrale (Infinity-O). Sul retro trovano spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel con stabilizzazione ottica, ...

Per i prezzi si partirebbe da 669 euro per la versione 4G, mentre la cifra richiesta per la variante 5G potrebbe attestarsi sui 769 euro.