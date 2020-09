Resta senza chiavi e cade dal tetto: è gravissimo (Di giovedì 24 settembre 2020) Porto Santo Stefano, Un ventiduenne è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell'elisoccorso Pegaso, dopo essere caduto dal tetto di uno dei capannoni dei ... Leggi su lanazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Porto Santo Stefano, Un ventiduenne è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell'elisoccorso Pegaso, dopo essere caduto daldi uno dei capannoni dei ...

AbateCapitano : Krunic bocciato senza appello. Se resta spero che veda poco il campo. - anto_bern : fortezzabastiani: È stato mare, è stato amore. È stato tutto il mio vagare la radice divelta, il colore del tempo,… - mrcllznn : @AugustoMinzolin senza dimenticare che il provvedimento è stato votato anche dalla Lega e il responsabile n1 resta Gonde1 - GuglielminaS : RT @Papryka5: Le cose accadono: come un tramonto inaspettato, come la pioggia d’agosto che ti sorprende all’aperto e non ti resta che co… - Annalisa3073 : RT @Papryka5: Le cose accadono: come un tramonto inaspettato, come la pioggia d’agosto che ti sorprende all’aperto e non ti resta che co… -

Ultime Notizie dalla rete : Resta senza Dairago, il calcio a cinque femminile resta senza palestra e "trasloca" LegnanoNews Milan-Bodo Glimt 3-2: doppio Calhanoglu e Colombo, rossoneri al playoff di Europa League

MILANO - Senza Ibrahimovic, bloccato a casa dal Covid, il Milan non trema e supera anche il terzo turno preliminare di Europa League piegando 3-2 il Bodo/Glimt. Tra i rossoneri e la fase a gironi ora ...

Assemblea M5S, processo nei Cinque Stelle. Senza capi

Alle sei del pomeriggio si materializza (da remoto) anche Vito Crimi, con i suoi «tre scenari grezzi» e tanto di slide per illustrarli. E l’assemblea congiunta del Movimento, che più volte era stata s ...

MILANO - Senza Ibrahimovic, bloccato a casa dal Covid, il Milan non trema e supera anche il terzo turno preliminare di Europa League piegando 3-2 il Bodo/Glimt. Tra i rossoneri e la fase a gironi ora ...Alle sei del pomeriggio si materializza (da remoto) anche Vito Crimi, con i suoi «tre scenari grezzi» e tanto di slide per illustrarli. E l’assemblea congiunta del Movimento, che più volte era stata s ...