Monza | colpo per la Serie A | arriva Kevin-Prince Boateng

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si ferma e per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B si regala un colpo d'eccellenzza: Kevin-Prince Boateng. Nella notte la svolta con l'attaccante che era alla Fiorentina che ha accettato la proposta dei brianzoli.Monza: arriva Boateng Ne aveva parlato nei mesi scorsi accennando ad un cosiddetto flirt, ma adesso Adriano Galliani ha piazzato davvero il grande colpo per il sui Monza: preso Kevin Prince Boateng. Secondo quanto riferisce Sky, l'affare sarebbe stato chiuso nella ...

