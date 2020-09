Inter | Candreva è un nuovo giocatore della Sampdoria

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ a un passo la cessione di Antonioalla: l’esterno lascia Milano dopo 4 stagioni nerazzurro Mancano pochi dettagli e finalmente sarà tempo di annunci ufficiali: dopo 4 stagioni Antoniosaluta l’e si appresta a diventare un. L’esterno destro, già da settimane al centro di numerose voci di mercato, ha accettato la corte dei blucerchiati, sposando in toto il progetto sportivo di Claudio Ranieri. Il trasferimento avverrà per circa 2 milioni di euro e per ilè pronto un contratto triennale con opzione per il quarto anno:percepirà uno stipendio base da 1,7 milioni di euro, che con ...

DiMarzio : #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport - FBiasin : #Candreva -È stato utile all’#Inter nel processo di crescita che l’ha riportata dal 7° posto alla zona-Champions?… - DiMarzio : #Sampdoria, #Candreva verso il sì: ora la trattativa con l'#Inter - Manu69Zarate : RT @Matteo_003: Sinceramente se dovessi scegliere tra #Candreva e Darmian, mi terrei Candreva tutta la vita. #Inter - Filoribs : RT @InterCM16: #Pastorello: “Brusco il modo in cui l’#Inter ha comunicato a #Candreva di andare, ma senza far polemica giriamo pagina” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Candreva

Antonio Candreva lascia l'Inter e approda alla Sampdoria. La trattativa tra i due club per l'esperto esterno è di fatto chiusa e mancano solo gli annunci ufficiali, con il suo arrivo in Liguria in pro ...Fumata bianca per l'arrivo di Antonio Candreva alla Sampdoria, il club doriano ha trovato l'accordo con l'Inter per il cartellino: 2,5 milioni di euro per l'esterno che sarebbe andato in scadenza di c ...