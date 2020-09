Il papa appoggia chi scende in piazza per i diritti umani (Di giovedì 24 settembre 2020) Gli ultimi mesi sono stati segnati da crisi politiche in varie parti del mondo. In questo contesto Bergoglio rivendica il diritto dei popoli a manifestare pacificamente, e gli affianca gli strumenti della diplomazia vaticana. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Gli ultimi mesi sono stati segnati da crisi politiche in varie parti del mondo. In questo contesto Bergoglio rivendica il diritto dei popoli a manifestare pacificamente, e gli affianca gli strumenti della diplomazia vaticana. Leggi

Un’estate di proteste, di cortei, di scontri violenti tra dimostranti e forze di polizia, di repressioni, di sangue. Gli ultimi mesi non sono stati segnati solo dalla pandemia ma anche da crisi politi ...

La Chiesa si piega alla sinistra: ma i cattolici ora si ribellano

Conviene ancora parlare di "cattolici in politica"? L'ultima turnata valida per le elezioni regionali ha posto anche questa domanda, che è centrale per la vita politica del paese. La linea del Vatican ...

