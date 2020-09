Flavio Briatore | com’è diventata sua figlia | uguale a mamma Heidi Klum FOTO

HuffPostItalia : Flavio Briatore: 'Il caso Sardegna tutto orchestrato. Solo le discoteche di destra avevano il Coronavirus' - Corriere : #Briatore: «Chiedere scusa? A chi? E perché, perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a noi im… - SkyTG24 : Coronavirus, Flavio Briatore: “L’anno scorso ho avuto una polmonite peggiore” - tempoweb : Ora #Briatore se la prende con #BorisJohnson: vuole spostare #Natale a febbraio! VIDEO #londra #covid #24settembre… - onlymemimemi : Ma lui è Flavio Briatore? Chiedo #TempationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Tra i Vip colpiti dal Covid-19 c’è Flavio Briatore, che dopo la sua guarigione lancia una nuova provocazione: il Natale a febbraio! Proprio così: avete capito bene. Il noto imprenditore ha detto la ...Morto a Cagliari un 33enne positivo: era stato in vacanza in Costa Smeralda. Quando è stato ricoverato aveva una grave insufficienza respiratoria. L’estate in Costa Smeralda ha portato a un incremento ...