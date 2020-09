Coronavirus, Rossi (Bambino Gesù): “I bambini non sono soggetti fragili, ecco perché” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il magazine on-line Bo Live della Università di Padova pubblica una intervista con Paolo Rossi, direttore del dipartimento di Pediatrico universitario-ospedaliero dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e docente di Pediatria all’università Roma Tor Vergata, sul tema “bambini e Covid19“, quarto appuntamento del ciclo “Aspettando Genova – L’Onda Covid: capire per reagire”, in avvicinamento alla 18ma edizione del Festival della Scienza di Genova. “I bambini davanti a questa malattia non sono soggetti fragili e per me che faccio l’infettivologo da quando sono laureato è una novità assoluta”. Però le spiegazioni ci sono, spiega ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Il magazine on-line Bo Live della Università di Padova pubblica una intervista con Paolo, direttore del dipartimento di Pediatrico universitario-ospedaliero dell’ospedaleGesù di Roma e docente di Pediatria all’università Roma Tor Vergata, sul tema “e Covid19“, quarto appuntamento del ciclo “Aspettando Genova – L’Onda Covid: capire per reagire”, in avvicinamento alla 18ma edizione del Festival della Scienza di Genova. “Idavanti a questa malattia none per me che faccio l’infettivologo da quandolaureato è una novità assoluta”. Però le spiegazioni ci, spiega ...

La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - AngeloJesse1 : RT @CinguettaTV: La giornalista News Mediaset Maria Luisa Rossi Hawkins intervista la virologa Li-Meng Yan che fa rivelazioni importanti su… - CinguettaTV : La giornalista News Mediaset Maria Luisa Rossi Hawkins intervista la virologa Li-Meng Yan che fa rivelazioni import… - logansltd : RT @logansltd: #Iran #CoronaVirus In Iran inizia la terza ondata, 28 regioni su 31 sono rossi, pare che #Teheran sarà colpita per prima.… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: bene test rapidi in aeroporti, ora verso scuole #robertosperanza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rossi Coronavirus, Rossi (Bambino Gesù): “I bambini non sono soggetti fragili, ecco perché” Meteo Web Milan, Ibrahimovic positivo al Coronavirus

Brutta tegola per il Milan di Stefano Pioli che perde Zlatan Ibrahimovic per la gara di questa sera in Europa League contro i norvegesi del Bodo-Glimt e non solo. Lo svedese, infatti, è risultato posi ...

La sanità metropolitana di Bologna oltre l’emergenza: pronto il piano di riorganizzazione

Dopo aver affrontato i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, grazie a un lavoro di squadra regionale che ha visto tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, impegnato in una collaborazione reciproca ...

Brutta tegola per il Milan di Stefano Pioli che perde Zlatan Ibrahimovic per la gara di questa sera in Europa League contro i norvegesi del Bodo-Glimt e non solo. Lo svedese, infatti, è risultato posi ...Dopo aver affrontato i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, grazie a un lavoro di squadra regionale che ha visto tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, impegnato in una collaborazione reciproca ...