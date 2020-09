CoffeeNSupes | l’amichevole Spiderman di quartiere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Benvenute e benvenuti su, la rubrica sui supereroi da leggere in pausa caffè! Tazzina alla mano, vi accompagnerò in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dei film sui supereroi più e meno conosciuti fino a spingerci nelle profondità della psicologia, filosofia e sociologia nascosta tra le righe degli affascinanti eroi e villain moderni. In questo appuntamento parleremo di, il primo film della trilogia diretta da Sam Raimi indicato ancora oggi come la migliore rappresentazione dell’Uomo Ragno classico. Analizzeremo la psicologia del nostro amichevole Spidey die il suo antagonista Green Goblin. Siete pronti? Zuccherate il vostro caffè e allacciate i mantelli… Nerds, assemble! Cameo di Stan Lee nel film...