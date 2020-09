Claudio Amendola, corsa disperata in ospedale: vivo per miracolo (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo . Claudio Amendola è stato male e ha avuto un infarto che gli ha cambiato la vita, una tragedia scampata grazie alla bravura dei medici. Una vicenda che lo ha cambiato, che gli ha fatto comprendere il vero senso della vita e quanto siano importanti gli affetti. Claudio dopo essersi accorto di non riuscire a respirare … Leggi su youmovies (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo .è stato male e ha avuto un infarto che gli ha cambiato la vita, una tragedia scampata grazie alla bravura dei medici. Una vicenda che lo ha cambiato, che gli ha fatto comprendere il vero senso della vita e quanto siano importanti gli affetti.dopo essersi accorto di non riuscire a respirare …

BrigataM49 : RT @punkebbasta: Claudio Amendola, assieme a Bianca Berlinguer e Mauro Corona in qualche modo “assolvono” Vanzina per il “film” sul Lockdow… - luckytroyex : Quella volta in cui a #domenicain scambiai Claudio Amendola per Tiziano Ferro @TizianoFerro ????????? - infoitcultura : ‘Gallina, me ne vado’, Corona insulta Bianca Berlinguer: Claudio Amendola in collegamento molto imbarazzato - alewildmonkey : @danoris2110 A supervisionare tutto, nei panni del militante deluso di una sinistra che non c’è più e ammaliato dal… - Sinclai91549135 : A proposito mi mancava Claudio Amendola quale ultimo o penultimo vate della sinistra. Ieri dalla Berlinguer pontifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola Claudio Amendola, la confessione inaspettata “Mi ha salvato la vita…” ControCopertina Nero a metà 2: anticipazioni, trama e cast della terza puntata

Stasera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna format ...

Nero a Metà 2 svela il volto dell’assassino di Olga? Anticipazioni 24 e 28 settembre

Al centro di tutto in Nero a Metà 2 ci sarà ancora la morte di Olga ma, ancor di più, il fatto che tutto sia ricaduto su Muzo. Carlo si sta impegnando per aiutare l’amico nonostante quello che pensa i ...

Stasera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna format ...Al centro di tutto in Nero a Metà 2 ci sarà ancora la morte di Olga ma, ancor di più, il fatto che tutto sia ricaduto su Muzo. Carlo si sta impegnando per aiutare l’amico nonostante quello che pensa i ...