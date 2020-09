Caso Suarez, il legale del rettore: “Se uno prende un charter si aspetta di passare l’esame” (Di giovedì 24 settembre 2020) David Brunelli, difensore del rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, ha spiegato a ‘Fanpage.it’ la posizione della sua assistita in merito alla vicenda dell’esame di italiano di Luis Suarez: “Ritengono e ritenevano di aver fatto le cose correttamente. La rettrice non ha neanche seguito la pratica passo dopo passo”. E sull’intercettazione l’avvocato spiega: “Mettetelo in condizione di arrivare ad un livello accettabile che vada bene per quello che gli serve e quello lì è il binario da seguire. Si riferiva al percorso di lingua basica B1, non è una certificazione con un livello così elevato. L’esame è durato 12 minuti e non 2 ore e mezza perché i test scritti nel periodo del Covid-19 li hanno eliminati e hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) David Brunelli, difensore deldell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, ha spiegato a ‘Fanpage.it’ la posizione della sua assistita in merito alla vicenda dell’esame di italiano di Luis: “Ritengono e ritenevano di aver fatto le cose correttamente. La rettrice non ha neanche seguito la pratica passo dopo passo”. E sull’intercettazione l’avvocato spiega: “Mettetelo in condizione di arrivare ad un livello accettabile che vada bene per quello che gli serve e quello lì è il binario da seguire. Si riferiva al percorso di lingua basica B1, non è una certificazione con un livello così elevato. L’esame è durato 12 minuti e non 2 ore e mezza perché i test scritti nel periodo del Covid-19 li hanno eliminati e hanno ...

