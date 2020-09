Caso Roberta Ragusa, Antonio Logli dal carcere annuncia le nozze con Sara Calzolaio (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Logli sposa Sara Calzolaio. L’uomo, 57 anni, è condannato in via definitiva a vent’anni di reclusione per l’omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. Il cadavere della donna non è mai stato ritrovato, misteriosamente scomparso nel silenzio di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Era il 2012, la notte tra il 13 e il 14 gennaio. E ora, dal carcere, Logli annuncia di volersi sposare. La sua attuale compagna, Sara Calzolaio, era, ai tempi dell’omicidio, l’amante di Logli. >> Antonio Logli revoca mandato al nuovo avvocato: Sara ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 settembre 2020)sposa. L’uomo, 57 anni, è condannato in via definitiva a vent’anni di reclusione per l’omicidio e la distruzione del cadavere della moglie. Il cadavere della donna non è mai stato ritrovato, misteriosamente scomparso nel silenzio di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Era il 2012, la notte tra il 13 e il 14 gennaio. E ora, daldi volersi sposare. La sua attuale compagna,, era, ai tempi dell’omicidio, l’amante di. >>revoca mandato al nuovo avvocato:...

MayAmidala : @OnceUponATeddy @Concy20315096 @Pilloz30 Così ferisce Cosimo però che alla fine non fa niente di male. Un po' come… - iltirreno : Nozze in vista per Antonio Logli. I figli d'accordo con la scelta del padre - RobertaBruzzone : Un altro caso preso in carico dall’associazione “A pista fredda” di cui sono presidente...grazie all’ottimo lavoro… - tempoweb : Caso Roberta Ragusa Cannonata da #quartogrado sulle nozze di Logli: 'Ma i figli...' - infoitinterno : Caso Ragusa, Antonio Logli in carcere vuole sposare l’amante per cui uccise la moglie Roberta -