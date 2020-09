Assogestioni, ad agosto raccolta netta positiva per 6,9 miliardi (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di agosto 2020, l’industria del risparmio gestito ha totalizzato 6,9 miliardi di euro di sottoscrizioni nette. È quanto segnala Assogestioni sottolineando come tale risultato porti il saldo da inizio anno al dato positivo di 9,7 miliardi. La raccolta registrata dalle gestioni collettive – come emerge dalla nota mensile – ammonta a 4,6 miliardi sotto la spinta dei fondi aperti (+4,3 miliardi). Le gestioni di portafoglio – si legge nel rapporto – hanno attratto flussi per 2,3 miliardi. Dati che, grazie all’effetto combinato delle nuove sottoscrizioni e dell’attività di gestione, portano il patrimonio gestito a tornare sopra i 2.300 miliardi di euro. Nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di2020, l’industria del risparmio gestito ha totalizzato 6,9di euro di sottoscrizioni nette. È quanto segnalasottolineando come tale risultato porti il saldo da inizio anno al dato positivo di 9,7. Laregistrata dalle gestioni collettive – come emerge dalla nota mensile – ammonta a 4,6sotto la spinta dei fondi aperti (+4,3). Le gestioni di portafoglio – si legge nel rapporto – hanno attratto flussi per 2,3. Dati che, grazie all’effetto combinato delle nuove sottoscrizioni e dell’attività di gestione, portano il patrimonio gestito a tornare sopra i 2.300di euro. Nel ...

