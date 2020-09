TIMVISION offre sei mesi di promozione a tutti i tesserati FIGC

(Di mercoledì 23 settembre 2020), Top Partner della Nazionale Italiana e Title Sponsor della Serie A Femminile, rafforza ulteriormente la collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La TV di TIMseidi promo. Per aderire basterà registrarsi...

Digital-Sat News

TIMVISION, Top Partner della Nazionale Italiana e Title Sponsor della Serie A Femminile, rafforza ulteriormente la collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La TV di TIM offre a tutti ...30 euro per la disattivazione della linea 5 euro per passaggio ad altro operatore TIMVISION e Disney+ (inclusi (gratis per un mese poi 4,99 euro al mese). Offerta disponibile fino al 30/9/20 Google ...