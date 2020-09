Rai 2, hater sessista insulta le donne: l’epica risposta social della Rai (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rai 2 ci va giù pesante, senza mezzi termini. Con grande pacatezza, ma determinazione, arriva la replica all’hater su Instagram: la risposta è già epica Fonte foto: FacebookLo sappiamo, Instagram e gli altri social network sono un’arena pubblica dove tutti possono liberamente esprimere il proprio pensiero. E questo è un bene e può incentivare la creatività e il dibattito pubblico costruttivo. Talvolta, però, certe persone utilizzano i media per esternare tutta la loro frustrazione con volgarità e insulti. È un po’ quello che è capitato sull’account Instagram di Rai 2. Il post in questione riguardava la sponsorizzazione del match Bosnia-Italia di calcio femminile, incontro valevole per la partecipazione agli europei del ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rai 2 ci va giù pesante, senza mezzi termini. Con grande pacatezza, ma determinazione, arriva la replica all’su Instagram: laè già epica Fonte foto: FacebookLo sappiamo, Instagram e gli altrinetwork sono un’arena pubblica dove tutti possono liberamente esprimere il proprio pensiero. E questo è un bene e può incentivare la creatività e il dibattito pubblico costruttivo. Talvolta, però, certe persone utilizzano i media per esternare tutta la loro frustrazione con volgarità e insulti. È un po’ quello che è capitato sull’account Instagram di Rai 2. Il post in questione riguardava la sponsorizzazione del match Bosnia-Italia di calcio femminile, incontro valevole per la partecipazione agli europei del ...

Così un utente sotto al post in cui Rai Due ha ricordato l’appuntamento della nazionale azzurra femminile. Prima che intervenisse direttamente la rete, altri follower hanno criticato duramente le ...

