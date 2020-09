Piede diabetico | primato per l’Istituto Clinico Beato Matteo | registra il minor numero di amputazioni al mondo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Uno studio lungo 10 anni dell’Istitutodi Vigevano, con 583 pazienti coinvolti, ha dimostrato come la tempestiva presa in carico multidisciplinare del pazienteabbassi drasticamente l’incidenza dellenei casi di ulcera del(DFU: Diabetic Foot Ulcer). L’ospedale vigevanese del Gruppo San Donato vanta ildiche siano mai statete alin letteratura, se si considerano gli studi con pazienti comparabili a quelli analizzati nel lavoro. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una costante attività di ricerca e a un approccio olistico e conservativo che tiene in considerazione tutti i ...

ispioggia : @_SpaceJay___ mio zio a 91 e mia zia a 98 (7 anni di differenza tra loro) sgambettavano entrambi. a 60 non cammini… -

Ultime Notizie dalla rete : Piede diabetico

Meteo Web

L’hanno chiamata epidemia non infettiva, per dare le dimensioni di una malattia che, progressivamente, sta diventando una minaccia per la salute di tante persone e per la sanità pubblica. Stiamo parla ...Purtroppo questo trattamento non funziona, come avevamo sperato, nel facilitare la guarigione delle ulcere del piede diabetico, perché va a riparare solo uno dei tanti difetti del sistema delle ...