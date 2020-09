Per la Meloni, "Fdi ha fatto la sua parte, mentre altri no" (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - “A me piace fare gioco di squadra e la squadra si vede quando le cose vanno male. Quel che più mi dispiace è che qualcuno stia al gioco di chi vuole dividerci”. È un j'accuse interno alla coalizione di centrodestra il primo commento politico di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, al risultato elettorale, e in un'intervista a “La Stampa” sottolinea: “La nostra è stata una battaglia a mani nude contro carri armati. Rimane il fatto che la lista di Fdi insieme a quella di Fitto hanno fatto oltre il 20%. Mi fa piacere ricordare che all'estero si guarda in modo diverso a quello che è accaduto: l'apertura di The Guardian era che noi avevamo strappato una roccaforte storica alla sinistra. Fdi è il terzo partito in Italia. Volevamo superare i 5 stelle e ci ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - “A me piace fare gioco di squadra e la squadra si vede quando le cose vanno male. Quel che più mi dispiace è che qualcuno stia al gioco di chi vuole dividerci”. È un j'accuse interno alla coalizione di centrodestra il primo commento politico di Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, al risultato elettorale, e in un'intervista a “La Stampa” sottolinea: “La nostra è stata una battaglia a mani nude contro carri armati. Rimane ilche la lista di Fdi insieme a quella di Fitto hannooltre il 20%. Mi fa piacere ricordare che all'estero si guarda in modo diverso a quello che è accaduto: l'apertura di The Guardian era che noi avevamo strappato una roccaforte storica alla sinistra. Fdi è il terzo partito in Italia. Volevamo superare i 5 stelle e ci ...

