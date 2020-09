Mondo di mezzo | Zingaretti | “Venafro assolto dalla Cassazione | mai avuto dubbi sulla sua onestà”

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – "Maurizio Venafro, Capo di Gabinetto della mia Presidenza nella precedente legislatura, ieri e' stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione. La vicenda si e' quindi conclusa con l'accertamento della sua completa innocenza. Personalmente non ho mai avuto dubbi sulla sua correttezza e onesta'. La notizia della fine di questo processo e' quindi una grandissima gioia. Ora mi sento in dovere di ringraziare Maurizio, perche' cinque anni fa, senza che io gli chiedessi nulla, alla notifica dell'avviso di garanzia, decise di rassegnare subito le dimissioni dall'importante ruolo che ricopriva. Non era un atto dovuto, ma Maurizio fece questa scelta a difesa dell'istituzione per cui lavorava, per metterla al riparo da polemiche e campagne mediatiche. Maurizio ha affrontato questa prova durissima da galantuomo, scegliendo di difendersi nel processo, non dal processo. A lui e alla sua famiglia un grandissimo abbraccio". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.