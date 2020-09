Microsoft Flight Simulator | un viaggio lungo 40 anni – VIDEO

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 23 settembre 2020)ha dato il via alla sua conferenza virtuale Ignite con uno sguardo a comeè cambiato dalla sua introduzione nel 1982. I quasi 40di storia dimostrano quanto sia cambiato il gioco per PC, al punto cheè ora in grado di mappare accuratamente (il più delle volte) il mondo reale in un mondo virtuale. Ildiinizia con1.0, che è stato originariamente rilasciato nel 1982 per PC compatibili con IBM. Permetteva ai giocatori di volare con un Cessna 182 attraverso New York, Seattle, Los Angeles e Chicago. L’inizio del ...