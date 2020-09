La pista ciclabile arriva in via Vittorio Veneto, ma non piace all'opposizione (Di mercoledì 23 settembre 2020) , Visited 82 times, 82 visits today, Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Rischio alluvioni a Olbia: "Progetti sulla carta in… I contenitori per raccolta ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 23 settembre 2020) , Visited 82 times, 82 visits today, Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Rischio alluvioni a Olbia: "Progetti sulla carta in… I contenitori per raccolta ...

Maksmirto : RT @russiabeyond_it: Mosca e San Pietroburgo saranno presto collegate da una pista ciclabile - CittaMetroTO : Il vicesindaco di @CittaMetroTO @MarcoMaroccoM5S contrario a utilizzo sedime ferroviario della linea Chivasso-Asti… - quotidianopiem : Torino. Dal vicesindaco metropolitano Marocco un no alla trasformazione della linea ferroviaria Chivasso-Asti in pi… - russiabeyond_it : Mosca e San Pietroburgo saranno presto collegate da una pista ciclabile - solops : Dal vicesindaco metropolitano Marocco un no alla trasformazione della linea ferroviaria Chivasso-Asti in pista cicl… -

Ultime Notizie dalla rete : pista ciclabile Olbia, la pista ciclabile arriva anche in via Vittorio Veneto Gallura Oggi Abbandono di rifiuti e sterpaglie incolte: telecamere per "beccare" gli incivili

Continuano senza sosta gli abbandoni di rifiuti, in via Falasca, lungo la pista ciclabile e in aree verdi delle periferie. Così, dopo l'ennesimo intervento di pulizia operato dai cittadini proprietari ...

Caudo: fondamentale ponte ciclo-pedonale su Aniene

La pista ciclabile numero 13 del Pon Metro, che colleghera’ il Parco delle Sabine con la metro B1 a Jonio attraverso Via Monte Cervialto e Via Scarpanto, e’ gia’ in fase di gara d’appalto.” Ancora ...

Continuano senza sosta gli abbandoni di rifiuti, in via Falasca, lungo la pista ciclabile e in aree verdi delle periferie. Così, dopo l'ennesimo intervento di pulizia operato dai cittadini proprietari ...La pista ciclabile numero 13 del Pon Metro, che colleghera’ il Parco delle Sabine con la metro B1 a Jonio attraverso Via Monte Cervialto e Via Scarpanto, e’ gia’ in fase di gara d’appalto.” Ancora ...